17.11.2021
В Челябинске открылись новые военно-патриотические клубы
17.11.2021
«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья
17.11.2021
В Коркино из окна ковидного госпиталя выпал пациент
17.11.2021
Службе участковых уполномоченных исполнилось 98 лет
17.11.2021
В Челябинске разыскивают эксгибициониста
17.11.2021
В Златоусте уголовник угнал машину автоледи, которая отказалась его подвозить
В Челябинске открылись новые военно-патриотические клубы
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021