В Челябинске открылись новые военно-патриотические клубы

В Челябинском юридическом колледже состоялось открытие военно-патриотических клубов.



На открытии ребята познакомились с руководителями клубов, а также узнали об основных направлениях деятельности. А их несколько. Это патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое развитие, начальная военная подготовка, боевые искусства, школа выживания, история Отечества.

На мероприятии присутствовали представители силовых структур и министерства обороны РФ. В своей приветственной речи гости отметили, насколько важно сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие тела и духа, и выразили надежду, что члены клуба смогут не только реализовать себя, но и научатся любить и защищать Родину.

Гости поздравили студентов с открытием клубов, вступлением в их ряды и пожелали успехов и процветания.