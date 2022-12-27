В Челябинске открылся новый гастробар на Кировке - "Оптимисты"

На Кировке открылось новое заведение – гастробар «Оптимисты» (рядом с D-club),где подают вкусную пиццу, напитки, закуски, пасту, супы, салаты, десерты в теплой и ламповой атмосфере в самом центре Кировки.

«Оптимисты» - это не классическая пиццерия: – рецепт пиццы повара полностью изменили и сделали его авторским, ну и сам формат - это скорее всего гастробар, а не пиццерия.

Отзывы посетителей:

-«Гуляли с подругой по Кировке, зашли в «Оптиисты» случайно, на этом месте раньше был Pretty Betty»-заказали из классического пиццу «Маргарита гальбани»- понравилась, тонкое пропеченное тесто, начинка очень вкусная, думаю еще зайдем!

-«Обслуживание официантов-зачет-название «Оптимисты» во всем- от интерьера до обслуживания и блюд, надеюсь и через год такая планка будет только повышаться»

В гастробаре: кирпичики, лампочки, модные стулья - все, что создает уютную атмосферу и уют, где стакан наполовину полон, а не пуст, что соответствует названию гастробара «Оптимисты».