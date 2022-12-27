В Челябинске открылся новый гастробар на Кировке - "Оптимисты"

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
27.12.2022

Дело экс-заместителя министра здравоохранения региона отправлено в суд
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.12.2022

На ММК стартовали испытания КАМАЗа-беспилотника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.12.2022

Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.12.2022

Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.12.2022

Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.12.2022

В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.12.2022

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Гастробар
КРК «Мегаполис»
Общество
27.12.2022 23:18

В Челябинске открылся новый гастробар на Кировке - "Оптимисты"

Гастробар «Оптимисты»- где стакан наполовину полон, а не пуст

На Кировке открылось новое заведение – гастробар «Оптимисты» (рядом с D-club),где подают вкусную пиццу, напитки, закуски, пасту, супы, салаты, десерты в теплой и ламповой атмосфере в самом центре Кировки.

«Оптимисты» - это  не классическая пиццерия:  – рецепт пиццы повара полностью изменили и сделали его авторским, ну и сам формат - это  скорее всего гастробар, а не  пиццерия.

Отзывы посетителей:

-«Гуляли с подругой по Кировке, зашли в «Оптиисты» случайно, на этом месте раньше был Pretty Betty»-заказали из классического пиццу «Маргарита гальбани»- понравилась, тонкое пропеченное тесто, начинка очень вкусная, думаю еще  зайдем!

-«Обслуживание официантов-зачет-название «Оптимисты»  во всем- от интерьера до обслуживания и блюд, надеюсь и через год такая планка будет только повышаться»

В гастробаре: кирпичики, лампочки, модные стулья - все, что создает уютную атмосферу и  уют, где стакан наполовину полон, а не пуст, что соответствует названию гастробара «Оптимисты».

Гастробар
КРК «Мегаполис»
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Дело экс-заместителя министра здравоохранения региона отправлено в суд
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27.12.2022

Музыканты проекта «Худсовет» поздравили челябинцев с Новым годом на пяти языках
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