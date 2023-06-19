Лето в «Мегаполисе» наступило!

В начале июня состоялось долгожданное открытие термального курорта «Лето» в самом сердце Челябинска!(0+).

Главная особенность проекта в том, что отдыхать здесь можно в любое время года и в любую погоду: 4 бассейна с комфортной температурой воды, 8 форматов бань, кафе и рестораны, пляж, «иглу», детская игровая - всё для удобного и приятного пребывания гостей.

Термальный курорт «Лето» разместился сразу на 3х этажах КРК «Мегаполис».

На крыше главная изюминка проекта – большой бассейн под открытым небом с панорамным обзором на новую набережную. Здесь же расположились детский бассейн, кафе, пляж, 4 бани различной тематики, «иглу» (домики для дружеских посиделок и праздников) и pool bar, в котором можно заказывать напитки, не выходя из бассейна.

Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей (удобно: если забыл тапочки, полотенце или даже купальник — всё можно приобрести на месте).

А на самом нижнем уровне термального курорта два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.

Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. Все люди разные - и в проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь проходят банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

К детям в термальном курорте «Лето» особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном размещается детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром. Для деток «Лето» подготовило специальные детские часы, когда в бассейне их встретят герои любимых сказок, а малыши сами смогут себя почувствовать сказочными персонажами.

Про досуг взрослых здесь тоже не забыли: йога, аквааэробика, вечеринки под открытым небом — и это ещё не все сюрпризы, которые подготовил термальный курорт «Лето». Посещение всех мероприятий для гостей курорта бесплатное*. Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, Гастропарком и Мягким кинотеатром. Невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей представляет симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта, благодаря чему каждый посетитель может для себя выбирать то, что ему по душе.

Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» (Свердловский пр., 51а),летотермы.рф, vk.com/letotermy (0+).

*Подробности о бесплатном посещении всех мероприятий для гостей курорта можно посмотреть здесь: летотермы.рф.