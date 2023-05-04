04.05.2023
«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно
04.05.2023
На Свердловском проспекте в Челябинске готовятся к укладке рельсошпальной решетки
04.05.2023
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
04.05.2023
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
04.05.2023
«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
В Челябинске открыты три пункта исследования клеща
15.03.2023
В Челябинской области с 15 марта началась массовая вакцинация против клещевого энцефалита
16.05.2022
В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
17.08.2018
Челябинск во второй раз обработают против активизировавшихся клещей
14.08.2018
Жителей Челябинской области предупредили о надвигающейся опасности
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023