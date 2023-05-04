В Челябинске открыты три пункта исследования клеща

В Челябинске открыты три пункта диагностического исследования клещей на заражённость инфекциями.

Из всех исследованных в этом году клещей 5,1% инфицированы боррелиями, 0,9% - вирусом клещевого энцефалита. Эрлихии и анаплазмы не обнаружены, уточнили в Роспотребнадзоре.

Снять клеша с тела можно несколькими способами – использовать пинцет, перчатки, нитку и другое. При этом руки должны быть защищены любым способом, так как при раздавливании клеща можно инфицироваться.

В случае укуса необходимо оперативно доставить паразита на лабораторное исследование. Для этого снятого с человека клеща помещают в контейнер для анализов на смоченный водой ватный диск.

«Хранить клеща можно в течение двух суток в холодильнике при температуре плюс четыре градуса», - пояснили в минздраве. Исследовать клеща нужно как можно быстрее, чтобы правильно определить тактику лечения укушенного им человека - необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина непривитым, а также антибиотиков для профилактики других клещевых инфекций.

Если от укусов пострадали несколько человек, то необходимо собрать клещей в отдельную емкость и подписать на ней фамилию, имя и отчество.

Клещей исследуют в трех пунктах Челябинска, ул. Свободы, д. 147, каб. 3, ул. Елькина, д. 73, каб. 304 и ул. Гагарина, д. 10.

Исследования проводятся также в лабораториях Роспотребнадзора в Магнитогорске, в Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах, в областной больнице Чебаркуля, в ООО «Инвитро», ООО «Прогрессивные медицинские технологии». В выходные и праздничные можно обратиться в травмпункт за медпомощью.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15 - 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 28 апреля в медорганизации области обратилось 650 жителей области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 222 детей. Госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции четыре человека.

Нападение клещей уже отмечено в 35 муниципальных образованиях. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.