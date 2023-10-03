03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
02.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)
02.10.2023
Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
02.10.2023
В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу
02.10.2023
Корь у сотрудника челябинского СИЗО не подтвердилась, карантин отменен
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
19.09.2023
Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023