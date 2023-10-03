В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1

В Челябинске сегодня, третьего октября, откроют движение трамваев через трамвайное депо №1, которое находится недалеко от областного суда.

Это большая радость для местных жителей, ведь, кроме трамваев, в том районе по улицам Труда и Первой Пятилетки, на которой находится первое депо, больше ничего не ходит.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», возобновить движение трамваев по Труда и Первой Пятилетки от Горького до Российской планируется до 11 часов.

Таким образом, трамваи №5 и №22 возвращаются на свои обычные маршруты, трамвай №20 будет следовать по маршруту «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо №1».

Напомним, движение в районе депо было закрыто в связи с работами на путях.