В Челябинске открываются десятки сезонных ярмарок, пенсионерам-садоводам - особые условия

В Челябинске в сентябре, по доброй традиции, открываются сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и урожая местных садоводов.

Предпринимателям, чтобы получить разрешение на торговлю и место на ярмарке, нужно обращаться в администрацию того района, где решено организовать торговую точку.

Пенсионерам-садоводам такие места предоставляются на безвозмездной основе, а заявление на продажу урожая не требуется. Для торговцев дарами осени данной категории в каждом районе южноуральской столицы предусмотрены свои (закрепленные) места. Список адресов всех ярмарок и мест торговли урожаем для садоводов пенсионного возраста – на сайте администрации Челябинска.

В Калининском районе четыре ярмарки будут работать до 31 октября. В Курчатовском районе Челябинска с 15 сентября по 30 октября развернут работу 19 сезонных ярмарок. В Ленинском районе до 12 сентября предстоит открыть шесть ярмарок; в Металлургическом - с десятого сентября по десятое октября – будет так же работать шесть мест сезонной торговли.

В Советском районе Челябинска до 30 сентября откроют четыре ярмарки, в Тракторозаводском районе весь сентября и октябрь будут работать ярмарки по пяти адресам, в Центральном – лишь торговые точки, организованные для пенсионеров-садоводов (сезонных ярмарок предпринимателей здесь не будет).

В мэрии напомнили, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Кроме того, при выявлении факта несанкционированной торговли полиция вправе изъять у предпринимателя продукцию - в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.