В Челябинске отремонтировали около шести километров трамвайных путей

В Челябинске в 2022 году отремонтировано в общей сложности около шести километров трамвайных путей.

Балластный слой и рельсошпальная решетка были заменены на участках по улицам Дзержинского (от Гагарина до Многостаночников), Новороссийской (от Машиностроителей до кольца на Чистопольской), Рождественского (от Меридиана до Копейского шоссе). Решетку здесь заменили с использование железобетонных шпал.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время на данных улицах мостят плиткой автомобильные переезды и пешеходные переходы.

На переездах по улицам Копейское шоссе – Гагарина и проспект Победы – Косарева также осуществили замену балластного слоя и рельсошпальной решетки (также с использованием железобетонных шпал). Сейчас здесь производится мощение плиткой автомобильных переездов и пешеходных переходов.

На участке улицы Цвиллинга от Тимирязева до Свободы выполнена термитная сварка стыков рельсов. Ведется мощение плиткой.

На Первой Пятилетки, на участке от трамвайного депо №1 до Монтажного колледжа, выполнена термитная сварка стыков рельсов.

На переездах по улицам Шоссе Металлургов – Жукова и Победы – Чайковского заменят балластный слой, рельсошпальную решетку и произведут мощение плиткой автомобильных переездов и пешеходных переходов.