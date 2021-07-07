В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец

В Челябинске привели в порядок поврежденный при благоустройстве двора дома №6 по улице Шуменской в Тракторозаводском районе колодец ливневой канализации.

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Колодец, функционирование которого было нарушено в ходе наведения красоты во дворе, отремонтировали и почистили специалисты МБУ «ЭВИС».

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, сотрудники муниципального учреждения восстановили дождеприемную решетку и выполнили работы по устройству дорожного покрытия.