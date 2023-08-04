В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую

В Металлургическом районе Челябинска в этом году отремонтируют улицу Черкасскую. Работы будут проводиться на участке от торгового комплекса «Северный» до дома №15 по Черкасской.

С третьего по 11 августа ведется прием заявок от желающих получить данный муниципальный контракт, начальная стоимость которого - 9 193 339,61 рубля.

Протяженность объекта ремонта составляет 288 метров, общая площадь покрытия проезжей части - 3700 квадратных метров, тротуаров - 545 квадратных метров.

В ходе визуального осмотра вышеназванного участка Черкасской выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия, а также повреждение бортовых камней на участке протяженностью 195 метров.

В срок до 30 октября 2023 года исполнителю контракта предстоит восстановить межрельсовое пространство, изношенные слои дорожной одежды, тротуаров, а также провести устройство тротуаров.