В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
День Победы
Коронавирус
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
День Победы
Коронавирус
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Парламентариям Собрания депутатов Троицкого муниципального района (Челябинская область) предстоит
04.08.2023

Депутатам Троицкого района предстоит выбрать главу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ночью четвертого августа российские военные пресекли террористическую атаку 13 украинских беспило
04.08.2023

Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вооруженные силы Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морск
04.08.2023

Ночью отражена атака на военно-морскую базу Новороссийска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по резу
03.08.2023

Глава СКР затребовал доклад по загрязнению реки Курасан в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотни добровольческих организаций безвозмездно помогают российской армии по всей стране. В них уч
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.08.2023

Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

Минэкологии решило выяснить, сколько туристов посетят ООПТ Челябинской области за полгода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

В Саткинском районе грузовик повредил трубопровод на комбинате «Магнезит»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

Святыня из Челябинска отправилась в Чебоксары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

ММК снижает простои оборудования
Дорожный ремонт
Металлургический район
Общество
04.08.2023 09:32

В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую

В Металлургическом районе Челябинска в этом году отремонтируют улицу Черкасскую. Работы будут проводиться на участке от торгового комплекса «Северный» до дома №15 по Черкасской.

С третьего по 11 августа ведется прием заявок от желающих получить данный муниципальный контракт, начальная стоимость которого - 9 193 339,61 рубля.

Протяженность объекта ремонта составляет 288 метров, общая площадь покрытия проезжей части - 3700 квадратных метров, тротуаров - 545 квадратных метров.

В ходе визуального осмотра вышеназванного участка Черкасской выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия, а также повреждение бортовых камней на участке протяженностью 195 метров.

В срок до 30 октября 2023 года исполнителю контракта предстоит восстановить межрельсовое пространство, изношенные слои дорожной одежды, тротуаров, а также провести устройство тротуаров.

Автор: Евгения Александрова
Дорожный ремонт
Металлургический район
Новости по тегу: Дорожный ремонт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.07.2023

В Челлябинске ограничат движение по улице Островского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2023

Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Металлургический район Челябинска
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске девятого августа стартует последний (шестой) этап подготовки котельных, тепловых сет
Общество

В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду

03.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жаркое начало августа на Урале на текущей неделе может смягчиться дождями. Этому будут способство
Среда обитания

Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями

02.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День Воздушно-десантных войск в последние годы в России стал поистине всенародным праздником. В Ч
Общество
Спецоперация на Украине

Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО

02.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В последний месяц лета в 2023 году произойдет сразу два полнолуния – первого и 31 августа (в заве
Среда обитания

В августе произойдет сразу два «суперлуния»

01.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого августа будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 го
Федерация

С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам

01.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Проект новых правил землепользования и застройки города не предусматривает изменение границ Челяб
Общество

Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору

01.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Парламентариям Собрания депутатов Троицкого муниципального района (Челябинская область) предстоит
04.08.2023

Депутатам Троицкого района предстоит выбрать главу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ночью четвертого августа российские военные пресекли террористическую атаку 13 украинских беспило
04.08.2023

Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вооруженные силы Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морск
04.08.2023

Ночью отражена атака на военно-морскую базу Новороссийска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по резу
03.08.2023

Глава СКР затребовал доклад по загрязнению реки Курасан в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотни добровольческих организаций безвозмездно помогают российской армии по всей стране. В них уч
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.08.2023

Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.08.2023 10:42

Минэкологии решило выяснить, сколько туристов посетят ООПТ Челябинской области за полгода

04.08.2023 10:28

Депутатам Троицкого района предстоит выбрать главу

04.08.2023 10:16

В Саткинском районе грузовик повредил трубопровод на комбинате «Магнезит»

04.08.2023 10:06

Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму

04.08.2023 09:43

Ночью отражена атака на военно-морскую базу Новороссийска

04.08.2023 09:32

В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую

04.08.2023 09:18

На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей

03.08.2023 23:31

ЦАО «Евразия» впервые продает путевки выходного дня в сентябре в лагерь для взрослых!

03.08.2023 18:54

Святыня из Челябинска отправилась в Чебоксары

03.08.2023 18:39

В Челябинской области четвертого августа – жара, местами дожди

03.08.2023 18:25

Глава СКР затребовал доклад по загрязнению реки Курасан в Челябинской области

03.08.2023 18:16

ММК снижает простои оборудования

03.08.2023 17:57

Анонсы событий и мероприятий на 4 августа (18+)

03.08.2023 17:39

Ушла из жизни Ирина Мирошниченко

03.08.2023 17:37

Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске пройдет под наблюдением полиции, Росгвардии и ЧОПов

03.08.2023 16:53

Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси

03.08.2023 16:10

В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа

03.08.2023 15:56

Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство

03.08.2023 15:47

Российские студенты стали чаще проводить каникулы за рубежом

03.08.2023 15:44

У южноуральцев интересуются: Нужна ли униформа в школе

03.08.2023 15:42

Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»

03.08.2023 15:19

Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы

03.08.2023 14:40

Фабрики матрасов планируют увеличить темпы производства

03.08.2023 14:37

В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки

03.08.2023 14:05

В сентябре челябинских студентов ждет военно-спортивная игра «Уральская зарница»

03.08.2023 13:36

В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал

03.08.2023 13:28

В Челябинске задержаны двое несовершеннолетних, избивших и ограбивших мужчину

03.08.2023 13:15

В Ленинском районе полицейские задержали юношей, совершивших разбойное нападение

03.08.2023 13:10

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная

03.08.2023 12:51

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике

03.08.2023 12:05

Кому из южноуральцев рекомендовано вакцинироваться против кори и есть ли дефицит вакцины

03.08.2023 11:38

Убийца беременной челябинки оказался шизофреником

03.08.2023 11:21

В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»

03.08.2023 11:19

В Челябинской области запустят пилотный проект по телемедицине

03.08.2023 11:15

Городские власти проверят текущие крыши челябинцев

03.08.2023 11:10

Чем занимаются челябинцы в пробках

03.08.2023 10:57

Шесть беспилотников сбиты в Калужской области (новость дополняется)

03.08.2023 10:19

На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска готовы выделить два миллиона рублей

03.08.2023 10:05

Третьего августа в Ашинском районе на три часа перекроют трассу М-5

03.08.2023 10:00

Владимир Путин наградил работника ММК Орденом Дружбы

03.08.2023 09:56

Конкурсная комиссия выберет претендентов на пост главы Троицкого района

03.08.2023 09:51

У каждого четвертого клеща, укусившего южноуральцев, выявлена инфекция

03.08.2023 09:34

В Челябинске создадут новые инклюзивные фильмы и стрит-арт для незрячих

03.08.2023 09:18

На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели

03.08.2023 08:57

В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду

03.08.2023 08:45

На Зигальге будут изучать редких жужелиц

02.08.2023 19:38

Челябинская область и другие регионы УрФО вошли в тройку регионов по числу фишинговых рассылок

02.08.2023 19:22

Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»

02.08.2023 18:24

В Челябинской области третьего августа – жарко, местами дожди и грозы

02.08.2023 18:15

Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии

02.08.2023 17:58

В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору

02.08.2023 17:44

В Челябинске на несколько дней отключат светофор на перекрестке Гагарина - Агалакова

02.08.2023 17:39

Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)

02.08.2023 17:37

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли преступления в отношении военных

02.08.2023 17:31

Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями

02.08.2023 16:40

Разрушающийся старинный особняк в центре Челябинска перешел в собственность государства

02.08.2023 16:20

Вице-премьер поручил регионам активнее информировать о субсидии по газификации

02.08.2023 16:08

Комсомольский проспект в Челябинске «Арсак» продлит за 148,7 миллиона рублей

02.08.2023 16:03

«Портрет фронтовой собаки»: южноуральцев приглашают поддержать земляков

02.08.2023 15:50

Юные участники проекта «Профессионалитет» проходят раннюю практику на «Маяке»

02.08.2023 15:23

Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»

02.08.2023 14:53

«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков

02.08.2023 14:27

В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов

02.08.2023 13:22

За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура

02.08.2023 13:04

Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров «Южуралзолото ГК» и загрязнение рек

02.08.2023 12:37

В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина

02.08.2023 12:25

В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона

02.08.2023 12:21

Защитники Челябинского городского бора поделились опасениями о его судьбе с Петром Решетниковым

02.08.2023 11:33

Власти заверяют, что в сильный дождь ливневки в Челябинске справились со своими задачами

02.08.2023 11:14

Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО

02.08.2023 10:45

Депутаты Заксобрания Челябинской области проконтролируют ликвидацию несанкционированных свалок

02.08.2023 10:20

Дополнительный поезд Троицк – Челябинск – Троицк уже перевез 10 тысяч пассажиров

02.08.2023 10:00

Суд отказал в аресте матери челябинского похитителя

02.08.2023 09:59

В «Парковом» открыли движение по новой дороге на Бейвеля

02.08.2023 09:59

В левобережной части Магнитогорска пешеходам стало удобно и безопасно

02.08.2023 09:34

В Челябинске затопило магазин автозапчастей на Доватора, сотрудница оказалась в ловушке

02.08.2023 09:22

Почти триста жителей Челябинска переселено из аварийных домов по нацпроекту

02.08.2023 09:13

Отдел МВД России в Южноуральске возглавил подполковник Дмитрий Зибров

01.08.2023 21:10

Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)

01.08.2023 19:01

В Челябинской области в августе вырастет риск лесных пожаров

01.08.2023 18:06

Больше южноуральцев смогут получить статус ветерана боевых действий

01.08.2023 17:58

Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу

01.08.2023 17:45

В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами

01.08.2023 17:36

В середине августа Аркаим оккупируют казаки

01.08.2023 17:28

В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы

01.08.2023 17:27

В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев

01.08.2023 16:20

В Челябинской области второго августа – жарко, местами дожди

01.08.2023 16:19

Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске

01.08.2023 16:14

В Челябинске отмечено 16 случаев превышения ПДК по сероводороду и фториду водорода

01.08.2023 15:30

Почти все лето «Пятёрочка» доставляет продукты россиянам практически бесплатно

01.08.2023 15:29

В Челябинской области совершены две попытки поджога военкоматов

01.08.2023 15:26

На МАФы для новой части Арт-сквера в Челябинске предусмотрено свыше 22 миллионов рублей

01.08.2023 14:17

В августе произойдет сразу два «суперлуния»

01.08.2023 14:07

Володин обвинил киевский режим в торговле украинскими детьми

01.08.2023 14:02

ЮУрГУ приглашает к обучению в Многопрофильном колледже ИСТиС

01.08.2023 13:40

Челябинскому похитителю предъявлено уже несколько обвинений, его матери - одно

01.08.2023 13:34

В Челябинске Пятого октября состоится юбилейный концерт SOPRANO Турецкого

01.08.2023 12:59

Челябинский бор: история чудесных спасений

01.08.2023 12:30

В Курчатовском районе активнее поливают клумбы и цветники из-за жары

01.08.2023 12:12

Жительница Челябинска признана виновной в убийстве 18-летней дочери