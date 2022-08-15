15.08.2022
Полицейские Челябинска задержали ОПГ, специализирующуюся на краже дизельного топлива
15.08.2022
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
15.08.2022
Челябинская область запустила сервис по карте болельщика
15.08.2022
В Пластовском районе жена «сдала» гражданского мужа судебным приставам
15.08.2022
Главный полицейский Челябинска остался недоволен количеством добровольных дружин
15.08.2022
Упражнения для координации движений
В Челябинске отыгран второй контракт по инклюзивному скверу, на подходе третий аукцион
15.08.2022
Проект благоустройства челябинского Сада камней направлен на повторную экспертизу
12.08.2022
Первый этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш» практически завершен
11.08.2022
Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года
10.08.2022
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022