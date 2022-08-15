В Челябинске отыгран второй контракт по инклюзивному скверу, на подходе третий аукцион

В Челябинске отыгран второй контракт по инклюзивному скверу на пересечении улиц Труда и Володарского, о чем сегодня, 15-го августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, сумма контракта составила чуть более восьми миллионов рублей.

«Это основной контракт по благоустройству – земельные работы, покрытие», - отметил Виктор Ереклинцев.

Также чиновник доложил, что на этой неделе будет отыгран самый большой контракт по данному общественному пространству – по малым архитектурным формам.

Первоначальная цена данного контракта – десять миллионов рублей.

Напомним, в инклюзивном сквере «вырастет» сенсорный сад и будет обустроена тактильная тропа.

Проект сквера, где смогут комфортно себя чувствовать челябинцы с ограниченными возможностями здоровья, в том числе малобильные горожане, разрабатывали специалисты Центра развития городской среды.