В Челябинске перекроют проспект Ленина в районе «Центрального рынка»

В Челябинске в связи с реконструкцией теплотрассы на два дня перекроют проспект Ленина в районе остановки «Центральный рынок».

Как отмечают в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», приступающего к очередному этапу ремонта тепловых сетей на участке тепломагистрали по улице III Интернационала, - это одна из самых ответственных фаз в реконструкции.

Чтобы провести ее, теплоэнергетикам необходимо перекрыть движение по проспекту Ленина на два дня - с 21 часа второго сентября до шести утра пятого сентября (от дома №30 до дома №27/1). Кроме того, на две недели – с 21 часа второго сентября до 22 часов 15 сентября – движение будет перекрыто по улице III Интернационала, в районе дома №27/1 по проспекту Ленина.

Чтобы минимизировать временные неудобства челябинцев, связанные с ремонтными работами на тепловых сетях по одной из центральных улиц города, теплоэнергетики запланировали переход через проспект Ленина в выходные дни.

«В указанные даты движение транспорта будет происходить по схеме, согласованной с городской Госавтоинспекцией. Об изменении маршрутов общественного транспорта жители города будут уведомлены дополнительно администрацией Челябинска», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Ремонтные работы пройдут открытым способом на пересечении улиц III Интернационала и проспекта Ленина в районе остановки «Центральный рынок», поэтому челябинцам нужно быть внимательнее и заранее продумать маршрут движения из Советского и Центрального районов в Тракторозаводский и Ленинский, а затем обратно, воспользовавшись проездом по ближайшим улицам: Российской, Тимирязева, Труда, Горького, 1 Пятилетки, Артиллерийской и другим.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.

Напомним, АО «УСТЭК-Челябинск» проводит ремонтную кампанию по подготовке города к отопительному периоду 2022-2023 годов. Общий объем финансовых вложений в тепловые сети, находящиеся в ведении компании, составит один миллиард 485 миллионов рублей (с НДС).

Работы по улице III Интернационала стали одними из самых протяженных ремонтов этого лета. К началу отопительного периода на место изношенных конструкций компания уложит около одного километра магистральных стальных труб высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана.

Последний раз сети на данном участке магистрали меняли в начале 90-х годов прошлого века. Новые трубы имеют заводскую гарантию около десяти лет и срок службы около трех десятилетий.

Теплоэнергетики рекомендуют горожанам соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям. О возможных повреждениях, отсутствии ограждений возле ремонтных участков можно сообщить по телефону: +7 (351) 246-40-00.