25.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
25.09.2023
В Челябинской области в зеркальную дату сентября поженились 277 пар
25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
25.09.2023
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
В Челябинске первого ноября состоится уморительная комедия «Ни дать, ни зять!»
Комедия «Ни дать, ни зять!» с актерами из «Уральских Пельменей» впервые в Челябинске (6+)
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
10.05.2023
В Челябинске 11 июля состоится спектакль "Наследник"
15.02.2023
В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»
21.12.2022
«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023