В Челябинске первого ноября состоится уморительная комедия «Ни дать, ни зять!»

Впервые актеры из шоу «Уральские Пельмени» сыграют не в шоу, а в большой уморительной комедии «НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!» вместе с известными актерами московских театров в Конгресс-холле Центра Международной торговли,Основной зал, 1 ноября 2023 в 19:00 .

Невероятно смешная, насыщенная, веселая комедия, основанная на реальных событиях. А главное, здесь много до боли знакомых проблем: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная «любовь» тещи и зятя.

Сюжет полон событий, ярких эмоций и драматических ситуаций. Популярные актёры создадут в зале прекрасную атмосферу, полную любви, слёз и смеха.

Вся творческая группа спектакля–это актёры театра и кино: самый смешной Роман Постовалов, он же Арамчик, он же Шурик; остроумная Яна Крайнова; артистичный Олег Акулич из театра Сатирикон; потрясающая Марина Гайзидорская из театра им. В. Маяковского, её первая знаменитая роль в картине «Интердевочки», в 2023 году исполняется 35 лет фильму, из последних работ «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» 2023-2024г ,уморительная зажигательная Юлия Сулес из театра Комедии, известная многим из нас по ролям «Восьмидесятые», комедийному телешоу «Наша Раша» с Сергеем Светлаковым и фееричной комедии «Горько!»*.

Продюсер спектакля – Надежда Клепнёва

Режиссёр – Олег Акулич

Авторы пьесы и музыки: Денис Тарасов, Елена Гордеева

Чтобы получить ипотеку, молодая пара оформляет фиктивный развод. И все идет по плану, пока об этом не узнает теща, для которой развод — идеальный повод избавиться от «никчёмного» зятя.

Пьеса представляет эпизод из жизни семьи Мухиных, который навсегда изменил взаимоотношения героев. Узнав о фиктивном разводе, который Анатолий и Катерина оформили для получения ипотеки, теща раздувает конфликт такого масштаба, что под угрозой оказываются отношения между всеми членами семьи, а Толя и Катя — на грани реального расставания...

Продолжительность спектакля 1 час 45 мин без антракта.

*В составе актеров возможны изменения без предварительного уведомления.

Комедия «Ни дать, ни зять!» с актерами из «Уральских Пельменей» и известными актерами московских театров.

Конгресс-холл Центра Международной торговли,Основной зал, 1 ноября 2023 в 19:00 (6+). Билеты во всех кассах города.