В Челябинске Первомай праздновать будут, но без массовых мероприятий

В 2023 году в Челябинской области, как и по всей стране, Первомай пройдет без массовых шествий. Такое решение вызвано необходимостью повышенного обеспечения мер безопасности даже в тех регионах, которые далеко от мест проведения СВО.

«Солидарность трудящихся – единство страны!» - под таким девизом пройдет в этом году праздник труда.

Основные формы его проведения: встречи в трудовых коллективах, глав регионов с профсоюзным активом, церемонии награждения передовиков производства, заседания трехсторонних комиссий с участием профсоюзов, власти и работодателей.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области, в Челябинске и в муниципальных образованиях, кроме вышеперечисленных форматов первомайских мероприятий, запланированы торжественные собрания профактива, встречи с руководством предприятий, сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

Встречу профсоюзного актива с губернатором планируется провести с единой повесткой «Развитие социального партнерства в регионе».

Также будут организованы спортивные мероприятия с участием профсоюзной молодежи, пройдут субботники, конкурсы фото, видео «Мой май! Мой труд!», «Первомайский плакат» и другие.

Мероприятия в рамках Первомая уже стартовали в Челябинской области. Одно из масштабных – конкурс Рабочей песни, прошедший 22 апреля. Среди участников более 300 человек – это 70 творческих коллективов с предприятий региона.

В городском общественном транспорте будет запущена трансляция мотивационных видеороликов. Продолжит работу горячая линия, куда южноуральцы могут обращаться по социально-трудовым вопросам.

Будет организовано голосование в поддержку Первомайской резолюции, которая содержит основные требования, направленные на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся: достойной заработной платы, эффективной занятости, безопасного труда и соблюдения прав на объединение в профсоюзы для всех категорий трудящихся без дискриминации.

Голосование за резолюцию началось сегодня, 24 апреля, на сайте.