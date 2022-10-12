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12.10.2022 16:40

В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных

Стоимость проекта капремонта оценивается почти в десять миллионов рублей

Челябинские власти запланировали капитальный ремонт участка улицы Братьев Кашириных между Чичерина и Северо-Крымской (включая перекрестки).

Ремонт будет проводиться в два этапа. На первом в порядок приведут участок Братьев Кашириных от Чичерина до Молодогвардейцев, на втором – от Молодогвардейцев до Северо-Крымской.

В настоящее время заказчик в лице городского комитета дорожного хозяйства ищет разработчика проектной документации.

Поиск претендентов на осуществление проектно-изыскательских работ по объекту закупки «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской», размещенной на электронной площадка седьмого октября, продлится до 27-го октября.

Начальная цена контракта – 9 978 490,32 рублей. Денежные средства на капремонт Братьев Кашириных будут выделены из городского бюджета. Капитальный ремонт улицы должен быть проведен в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов. Согласно техническому заданию, завершить ремонтные работы победитель аукциона должен будет до 20 августа 2023 года.

Задачи перед проектировщиками ставятся следующие: предусмотреть капитальный ремонт покрытия существующей проезжей части; изменение границ проезжей части в соответствии с проектом организации дорожного движения (ПОДД); переустройство ливневой канализации (при необходимости); подключение проектируемой системы ливневой канализации к существующей, их объединение и совместную очистку; переустройство освещения; переустройство светофорных объектов в соответствии с ПОДД; переустройство контактной сети (при необходимости);  устройство технических средств организации дорожного движения в соответствии с ПОДД; устройство тротуаров; устройство велодорожек (при необходимости - в соответствии со стратегией развития в Челябинске велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения); устройство элементов озеленения; переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ (при необходимости); устройство остановочных комплексов и парковочного пространства в соответствии с ПОДД.

При устройстве дорожной одежды и замене покрытия проезжей части в границах объекта люки смотровых колодцев инженерных коммуникаций на подлежащем капремонту участке Братьев Кашириных необходимо установить на уровне проектных отметок проезжей части.

При выявлении коммуникаций, попадающих в границы проезжей части, разработчик документации должен будет запроектировать их переустройство или защиту.

Автор: Евгения Александрова
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10.10.2022 10:42

Новые адресные таблички в Челябинске появятся на гостевых маршрутах

10.10.2022 10:35

Осужден сторонник криминальной субкультуры «А.У.Е.»*, задержанный УФСБ по Челябинской области

10.10.2022 10:07

ММК стал финалистом международной премии в сфере работы с персоналом

10.10.2022 09:10

В Челябинск прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской