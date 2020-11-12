В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Власти Челябинской области рассматривают варианты строительства второй очереди новой инфекционной больницы.
Напомним, Челябинский инфекционный центр (ее называют «Челябинская ромашка», так как сверху она похожа на этот цветок) был возведен в Малой Сосновке в рекордно короткие сроки – за 74 дня. Больница оснащена самым современным оборудованием. Сегодня, 12 ноября, она принимает первых пациентов.
«Мы продолжим работу по расширению базы в Сосновке. В настоящий момент рассматриваем вопрос о второй очереди, - рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе торжественного открытия больницы. - С высокой степенью вероятности еще три корпуса похожих как эти «лепестки» сделаем».
Глава региона отметил, что эффективность таких коек есть и по времени строительства, и по расходу на одну койку с точки зрения капитальных затрат.
«И в будущем эти койки можно использовать для решения иных проблем», - подчеркнул Алексей Текслер.
Больница построена таким образом, что каждый ее корпус (лепесток) может автономно специализироваться для лечения одной инфекции или иного заболевания. В частности, дополнительные койки можно использовать для лечения болезней кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний.
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