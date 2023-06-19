В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений

В Челябинске по случаю праздника выпускников, посвященного окончанию учебного года, центральную часть парка культуры и отдыха имени Гагарина полностью закроют для посещений с шести утра 23 июня и до полудня 24 июня – на время подготовки и проведения торжества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для прогулок будет открыт лес за центральным карьером и дорожки от стадиона имени Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

Также с шести утра 23 июня и до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение автомобилей по улицам: Коммуны - от Энгельса до 2-го Институтского переулка; Энтузиастов - от Коммуны до проспекта Ленина.

Общественного транспорта изменения не коснутся.

Кроме того, в связи с проведением праздника выпускников 23 июня в парке Гагарина отменен показ короткометражных лент в рамках фестиваля уличного кино, 24 июня не состоится танцевальный вечер для старшего поколения. Показ кинофильма «Грозный папа» переносится с 24-го на 25 июня. Начало показа - в 22 часа. Концерт духового оркестра на сцене летнего театра парка состоится 25 июня в 16 часов.