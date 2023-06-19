19.06.2023
Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75
19.06.2023
Путин: Работать должно быть выгодно
19.06.2023
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
19.06.2023
На Ильменском фестивале побывало более 10 тысяч гостей
19.06.2023
К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое
18.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)
В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений
06.06.2023
В Челябинской области впервые проведут общерегиональный выпускной
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
26.05.2022
У выпускников началась экзаменационная пора
25.05.2022
Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023