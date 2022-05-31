31.05.2022
На Таганае замечен «ведьмин холодец»
30.05.2022
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
30.05.2022
Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
30.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
30.05.2022
В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
30.05.2022
Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета
В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок
26.05.2022
Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты
19.05.2022
Челябинская «семерка» вернулась на Российскую
18.05.2022
Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска
11.05.2022
Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022