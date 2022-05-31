В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок

В Челябинске сегодня, 31-го мая, по улице Горького пустили трамвай-челнок, который будет следовать по маршруту «Монтажный колледж - 5-го Декабря» до шестого июня включительно.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», состав будет работать по следующему расписанию:

- Монтажный колледж - 6:30 - 11:30 и 13:30 - 19:00 (отправление в 00 и 30 минут каждого часа)

- 5-го Декабря: 6:45 - 11:45 и 13:45 - 19:15 (отправление в 15 и 45 минут каждого часа).

Вагон следует в обе стороны по западному пути. Посадка и высадка вне зависимости от направления движения осуществляется только на остановках в сторону Монтажного колледжа, всегда в один вагон, двери которого выходят на сторону посадочной платформы. При движении в сторону Горького - это хвостовой вагон, в сторону Первой Пятилетки - головной.

Напомним, трамвай-челнок пустили в связи с тем, что на время ремонта теплотрассы на перекрестке улицы Горького – проспекта Победы изменились маршруты движения трамваев №5 и №6 (с 26-го мая по шестое июня включительно).