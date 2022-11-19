В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками

В Челябинске следующей весной могут появиться урны, изготовленные из сосны и стали, с откидными крышками.

Архитекторы Центра развития городской среды Челябинска разработали типовой дизайн урн, который предлагают использовать при размещении данных малых архитектурных форм. Вариантов объектов два: урна «Контейнер» и урна «Металл».

Специалисты отмечают, что на челябинских улицах урны размещают подрядные организации районных администраций, на придомовых территориях — управляющие компании.

«Собственники нежилых помещений устанавливают урны на первых этажах многоквартирных домов, а также отдельно стоящих коммерческих и общественных зданий», - отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Горожане выражают опасения, что не заставят себя ждать афиши и различные объявления, которыми будут незамедлительно «украшены» новые МАФы. Также испортить урны могут вандалы-граффитисты. При этом челябинцы отмечают, что дизайн урн получился весьма симпатичным и спрашивают, не сенсорными ли будут крышки объектов.

«Откидная крышка на урне, как и дверцы, - для смены мусорных пакетов. Мусор выбрасывается в квадратное отверстие на передней дверце», - поясняют в городском управлении архитектуры.

Напомним, на аппаратном совещании в администрации Челябинска в конце октября глава города Наталья Котова, заявив, что имеющиеся в муниципалитете урны не справляются с объемами мусора, дала задание сотрудникам мэрии посчитать количество дополнительных урн, которые потребуются к весне.

Отдельное внимание градоначальница поручила уделить остановкам общественного транспорта (особенно – трамвайным), некоторые из которых остро нуждаются сразу в двух-трех урнах, однако в реальности имеют лишь по одной.