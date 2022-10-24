Челябинские урны не справляются с объемами мусора, их нужно больше

Имеющиеся в Челябинске урны не справляются с объемами мусора, поэтому их число и объемы нужно увеличить.

Такое поручение на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 24 октября, чиновникам дала глава города Наталья Котова.

Градоначальница уже далеко не в первый раз обозначила актуальную для мегаполиса проблему переполненных урн. В качестве негативного примера она привела емкость на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной в Центральном районе, где находится ремонт обуви.

«Там стоит маленькая урна, и она постоянно переполнена. Такого быть не должно. Если есть потребность, нужно устанавливать урны большего объема, и тогда мусора рядом с ними не будет», - заявила Наталья Котова.

Своим подчиненным мэр дала задание договориться с собственниками и арендаторами офисных зданий и нежилых помещений в многоквартирных домах об установке на прилегающих территориях вместительных урн.

К слову, в Челябинске множество дворов, пешеходных зон вдоль проезжей части, где емкостей для мусора нет вообще – захочет прогуливающийся горожанин выбросить фантик, а некуда: культурный и терпеливый человек уберет бумажку в сумочку или карман, менее воспитанный гражданин – бросит на землю. Одним из мест в городе, где урн точно катастрофически не хватает (испытано на себе), является левая (если идти со стороны вокзала в сторону площади Революции) сторона улицы Цвиллинга.

К слову, на сегодняшней «аппаратке» Наталья Котова дала задание подчиненным промониторить ситуацию с урнами и посчитать, сколько емкостей для мусора нужно будет приобрести по весне. Отдельное внимание мэр поручила уделить остановкам общественного транспорта (особенно – трамвайным), некоторые из которых остро нуждаются сразу в двух-трех урнах, однако в реальности имеют лишь по одной (одной из проблемных с этой точки зрения объектов, несомненно, является трамвайная остановка «Железнодорожный вокзал» на улице Цвиллинга – маленькая урна, куча людей, море мусора).

К вопросу установки урн на городских остановках градоначальница поручила подключиться своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова.