В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита

В Челябинске «Ростелеком» провел расширенное заседание комитета по цифровизации и развитию информационных технологий Союза промышленников и предпринимателей (СПП) региона.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы импортозамещения, автоматизации производства, поговорили о проблемах крупного бизнеса, включая кадровый вопрос.

Мероприятие состоялось в формате деловой дискуссии отраслевых экспертов, топ-менеджмента и собственников промышленных предприятий региона.

На встрече «Ростелеком» презентовал цифровые решения по автоматизации производства, мониторингу складского оборудования, охране труда и повышению эффективности производства. Эксперты провайдера продемонстрировали энергоэффективные сервисы, систему противодействия вторжению несанкционированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию промышленных предприятий и операционную систему «Аврора».

С приветственным словом выступили исполнительный директор СПП Челябинской области Александр Гончаров, депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Спикеры подчеркнули важность развития сферы информационных технологий и призвали участников встречи открыто высказываться о текущих проблемах производства, задавать друг другу вопросы и обмениваться мнениями. Дискуссию поддержали первые лица крупнейших предприятий и организаций региона: группы компаний «Авуар», промышленной группы «Метран», «ЧМК», группы «Магнезит», автозавода «Урал» и других.

Председатель комитета по цифровизации и развитию информационных технологий СПП Челябинской области, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макаганов отметил:

«Понимая вызовы, которые сегодня стоят перед страной и регионом, мы обновили состав комитета, пригласив в его структуру вовлечённых предпринимателей-лидеров, которые заинтересованы в проведении эволюционных процессов по цифровизации сервисов, автоматизации производств, а также кооперации в вопросах подготовки ИТ-кадров для региона. У «Ростелекома» как системного интегратора есть все необходимые компетенции в указанных направлениях. Компания уже реализовала ряд успешных проектов. Например, на автозаводе «Урал» мы установили облачное видеонаблюдение, модернизировали пропускную систему и автоматизировали котельные, на горнодобывающем предприятии «Далур» внедрили умные каски, а также оснастили умными уличными светильниками свыше 40 населенных пунктов Челябинской области. Это рекорд для Уральского региона».

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова подчеркнула, что сегодня много внимания уделяется вопросу цифровизации промышленности.

«Однако «цифра» неразрывна связана с автоматизацией производства и замещением определенных сегментов ручного труда машинным. Наша компания развивает все три направления: мы предлагаем бизнесу цифровые сервисы, решения по автоматизации и человекоцентричные сервисы. При этом особый акцент делаем на индивидуальном подходе к каждому запросу, ведь любая производственная линия имеет свои специфические особенности. Мы готовы запускать пилотные проекты на предприятиях для того, чтобы оценить, какая из наших разработок принесет наилучший результат, ведь задача любого бизнеса – это позитивный экономический эффект», - сказала Александра Исхизова.

Директор по продуктам региональной дирекции «Урал» ПАО «Ростелеком»: Максим Родин сообщил, что, помимо операционной системы «Аврора» и платформы «Цифровой рабочий», провайдер представил участниками встречи еще одно актуальное отечественное решение – автоматизированный комплекс по защите периметра промышленных предприятий от беспилотников «Атака РТ».

«Система мгновенно реагирует на вторжение БПЛА, используемых для ведения видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов. «Ростелеком» как системный интегратор готов внедрять это решение на предприятиях под ключ: от поставки оборудования вендора до организации инфраструктуры связи, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также технического обслуживания», - пояснил Максим Родин.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», комитет по цифровизации и развитию информационных технологий СПП Челябинской области был создан с целью конструктивного диалога между бизнесом, государством и обществом по цифровой трансформации отраслей экономики Российской Федерации. «Ростелеком» правительство страны назначило центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».