В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства двух новых улиц на северо-западе

Челябинские власти могут расторгнуть контракт с исполнителем контракта на строительство участков проспекта Героя России Евгения Родионова и улицы Академика Макеева.

Об этом сегодня, 12-го июля, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. На аппаратном совещании в мэрии он доложил главе города Наталье Котовой о ходе работ на вышеназванных улицах.

«На этих объектах мы неоднократно проводили совещания, в том числе с представителями министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. На сегодняшний день объем фактически выполненных работ на проспекте Евгения Родионова составляет 23 процента. На улице Академика Макеева – около 30 процентов. Если брать отставание в денежном выражении, то с начала работа на улице Макеева из 17-ти миллионов рублей освоено лишь чуть более шести с половиной миллионов. Еще хуже обстоит ситуация на проспекте Родионова, где работы стоимостью 15 миллионов рублей выполнены лишь на четыре с половиной миллиона», - сообщил Максим Куляшов.

По его словам, последнее совещание было проведено в пятницу, девятого июля. Подрядчика предупредили, что будет подниматься вопрос в том числе по расторжению контракта в одностороннем порядке.

Наталья Котова уточнила у своего заместителя, в какой срок согласно условиям контракта подрядная организация должна закончить строительство участков вышеназванных улиц. Куляшов ответил, что 20-го октября.

«То есть, в принципе, при желании можно успеть», - отметила мэр.

«При желании, да», - согласился Куляшов.

Он сообщил, что также был поставлен вопрос об изменении предельных ежемесячных объемов финансирования.

«Неделя прошла – от подрядчика предложений о том, в каком виде он хотел бы согласование графика выполнения работ и, соответственно, освоение денежных средств, все еще не поступило», - отметил Максим Куляшов.

Тем временем, отметил чиновник, в пятницу было отмечено небольшое усиление строительства на объектах.

«Если изменений не будет, ставьте в известность учредителей и в конце недели - ко мне с компанией, которая занимается строительством объектов», - сказала Наталья Котова.

Напомним, на проспекте Героя России Евгения Родионова строится участок от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. На Академика Макеева – от проспекта Героя России Евгения Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Протяженность каждого участка составляет почти километр.

Строительство данных улиц на северо-западе южноуральской столицы ведется с помощью федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Новые дороги по улицам Академика Макеева и Героя России Евгения Родионова в Челябинске строит компания ООО «Урал-Сервис-групп», которая в прошлом году не справилась с контрактом на строительство пешеходной набережной реки Миасс за филармонией (на участке от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств).

На новых дорогах предусмотрена организация двух- и трехполосного движения. Ширина проезжей части составит от семи до 12,5 метра. Вдоль дорог обустроят четыре пешеходных перехода, два светофорных объекта, а также пять остановок общественного транспорта. Появятся здесь также и пешеходные тротуары шириной до трех метров. Вопрос только – когда.