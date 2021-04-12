В Челябинске показ фильма про аборты посетят сенатор Павлова и митрополит Григорий

В Челябинске в воскресенье, 18 апреля, состоится демонстрация нашумевшего художественного фильма «Право выбора», создатели которого поднимают тему абортов в российских больницах, рассказывают о женщинах, которые решились на прерывание беременности, об отношении к ситуации медиков.

«В фильме нет пропаганды «за» или «против» абортов, в фильме есть наша с вами реальная жизнь, в которой каждый человек делает свой выбор: Аборт или рожать? А что потом?», - написала на своей странице во «Вконтакте» организатор встречи Анна Тютченко.

В разговоре с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» Анна Тютченко уточнила, что фильм сняли на народные деньги.

На закрытый показ пригласили супругу губернатора Челябинской области Ирину Текслер, уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгению Майорову, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлию Сударенко, министра здравоохранения региона Юрия Семенова, главу Челябинска Наталью Котову, а также представителей Заксобрания области, депутатов государственной Думы, представителей общественной палаты, органов социальной защиты, студентов медицинской академии и медицинского колледжа, руководителей НКО по вопросам семьи и детства, действующих докторов и СМИ.

«Свое участие в мероприятии подтвердили сенатор РФ Маргарита Павлова и митрополит Челябинский и Миасский Григорий», - отметила организатор.

Показ будет закрытым, но на свободные места приглашают челябинцев, для которых актуальна тема беременности и рождения детей. О том, как попасть на просмотр фильма, можно уточнить у организатора.

Закрытый показ пройдет 18 апреля в киноцентре «Импульс» по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 16. Встреча гостей начнется в 16:00, презентация фильма – в 17.00.

После показа пройдет брифинг-встреча с режиссером и сценаристом фильма Еленой Пискаревой. У зрителей также будет возможность пообщаться с актерами.