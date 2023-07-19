В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны

В Курчатовском районе города Челябинска сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области обнаружили два наркопритона и задержали граждан, пытавшихся организовать совместное употребление наркотиков.

Выявление наркопритонов находится на постоянном контроле руководства областного ГУ МВД в связи с высокой социальной опасностью, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области прекращена деятельность двух наркопритонов в Курчатовском районе г. Челябинска. Установлено, что местные жители 1982, 1988 и 1990 годов рождения, ранее судимые за наркопреступления, предпочли продолжить противозаконный образ жизни и неоднократно предоставляли свою жилплощадь как место для употребления наркотиков. Одну из квартир совместно содержали наркозависимые гражданские супруги.

В ходе документирования данных преступлений полицейскими составлено 10 протоколов по статье 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача). При осмотре жилища обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков.

По данному факту в Отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Со всех троих граждан взято обязательство о явке. Помимо штрафа за немедицинское потребление наркотиков им грозит уголовное наказание. Организация, содержание притона или предоставление помещения для совместного употребления наркотических средств является противозаконным деянием и карается в соответствии со статьей 232 УК РФ наказанием до семи лет лишения свободы.