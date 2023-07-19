19.07.2023
Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие
19.07.2023
В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны
19.07.2023
Новым гендиректором ЧМК назначен Алексей Толстиков
19.07.2023
Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища
19.07.2023
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами
19.07.2023
В Курчатовском районе набирает обороты развитие «дворового» хоккея
В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны
18.07.2023
В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»
17.04.2023
Полицейские спасли овец, который упали в овраг и не смогли самостоятельно выбраться
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023