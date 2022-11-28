В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут

В Челябинске после десяти часов вечера и до пяти часов утра трамваи по улице Новороссийской в Ленинском районе ходить не будут.

Пока на путях не завершатся ремонтные работы, движение городского электротранспорта будет организовано до кольца улицы Харлова.

Как отмечают в «ЧелябГЭТе», как только работы на трамвайных путях закончатся, общественный транспорт начнет ходить, как обычно.

Напомним, ремонт трамвайных путей на улице Новороссийской в этом году ведется на участке от Машиностроителей до завода металлоконструкций (до улицы Дербентской), включая в себя кольцо на Чистопольской. Субподрядчик - ООО «Строй-Сервис».