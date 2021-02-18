Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом

В Челябинске после обращения общественников начался ремонт на теплосетях

В Челябинске отремонтировали теплоизоляцию на трубах по ряду адресов, вошедших в реестр Общероссийского народного фронта после проведенного мониторинга «С теплом – труба».

Активисты регионального отделения ОНФ заявили о необходимости выявить собственников находящихся в ненадлежащем состоянии теплосетей и обязать их устранить нарушения, после чего часть участков были приведены в нормативное состояние.

Так, например, была восстановлена теплоизоляция труб на улице Российской, возле домов № 18, 19, 19в и 21. Ведутся работы по восстановлению подземных сетей. До обращения Народного фронта этим участком не занимались около десяти лет, а местные жители жаловались на перебои с отоплением и слабую подачу тепла. Только с начала 2021 года люди насчитали не менее трех внеплановых отключений отопления.

Еще один адрес, где челябинцы очень ждали внимания коммунальщиков к «голым» теплосетям – улица Энгельса, 44а. Жителей возмутило, что, несмотря на колоссальные теплопотери из-за отсутствия изоляции, суммы в квитанциях за отопление только растут.