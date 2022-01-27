В Челябинске празднуют снятие блокады Ленинграда

Челябинск сегодня, 27-го января, вместе со всей страной отмечает снятие блокады Ленинграда, длившейся 872 дня и унесшей жизни почти 700 тысяч человек.

Блокада была снята 78 лет назад, 27-го января 1944-го года. День, когда Ленинград был полностью от нее освобожден, - является одним из дней воинской славы России.

В честь 78-летней годовщины со дня освобождения города-героя в школе №15 Челябинска накануне славной даты, 26-го января, прошли памятные мероприятия.

Военно-исторический клуб «Дивизион» при участии Российского военно-исторического общества и администрации города организовал в учебном заведении выставку находок поисковиков, выступление оркестра Росгвардии, а также показ фильма о блокаде Ленинграда. Как отмечают в пресс-службе мэрии, школьникам рассказали о знаменитом «блокадном хлебе» - маленьком кусочке весом в 125 граммов, ставшем символом тех страшных дней. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.

Аналогичные памятные мероприятия проходят в эти дни и в других школах столицы Южного Урала, в библиотеках и учреждениях дополнительного образования, сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, Ленинград, окруженный врагом, жил и боролся с восьмого сентября 1941-го до 27-го января 1944-го года. За это время из него было эвакуировано свыше полутора миллионов человек. Сотни тысяч погибли от голода и обстрелов (на Нюрнбергском процессе была озвучена цифра в 700 тысяч). Современные историки считают, что общее число жертв блокады достигает полутора миллионов человек.

Традиционно в Челябинске и Челябинской области, как и во всей России, вспоминают и начало блокады Ленинграда. В этот день в память о погибших звучат колокола.

История навсегда связала Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) и Челябинск, судьбы питерцев и челябинцев. За годы блокады в столицу Южного Урала было эвакуировано более двадцати тысяч работников ленинградского Кировского завода. Слившись с коллективами других предприятий, они образовали легендарный Танкоград. Всего в Челябинскую область было эвакуировано свыше 66-ти тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Неудивительно, что в Челябинске появился Ленинградский мост, через который в военные годы эвакуировались тысячи блокадников. Он был открыт восьмого мая 1999-го года, накануне Дня Победы, в связи с присвоением ему названия «Ленинградский», в честь 55-летия годовщины снятия ленинградской блокады (с предложением так назвать сооружение через реку Миасс, по проспекту Победы, к местным властям обратилась общественная организация «Блокадное братство»).

Возле моста установлен монумент, памятный знак «Ленинградский мост», - памятник мужеству и доблести ленинградцев, ставших в годы войны челябинцами, на котором изображен солдат на коне, символизирующий важную историческую ценность сооружения.

На мемориальной доске, что установлена на обратной стороне памятника, написано следующее: «Памятный знак установлен в честь ленинградцев, эвакуированных в 1941-1942 годах для работы на оборонных заводах Челябинска. Вместе с уральцами они самоотверженным трудом приближали день Победы. Вклад ленинградцев в борьбе за победу огромен! Память о подвиге их священна!».

Напомним, за массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945-го годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, восьмого мая 1965-го года указом президиума Верховного Совета СССР городу присвоили высшую степень отличия - звание «Город-Герой».

В настоящее время в Челябинске проживают 92 блокадника. Сегодня они получают поздравления.