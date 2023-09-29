В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде

В Челябинске открылась выставка «Фотографы блокадного Ленинграда».

Экспозиция находится в галерее «Открытый мир» Государственного исторического музея Южного Урала и организована совместно с музеем обороны и блокады Ленинграда.

Отметим, в 2023 году исполняется 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда - единственного в новейшей истории города, который выдержал почти 900-дневную блокаду.

Как напоминают в Историческом музее, в Челябинскую область привезли наибольшее число эвакуированных из Ленинграда. За ноябрь 1941 – апрель 1942 года из северной столицы страны было эвакуировано 550 тысяч горожан. К началу 1943 года 23,7 процента всех эвакуированных жителей Ленинграда и Ленинградской области были приняты на Урале. Уже к концу 1941 года 11,9 процента от проживающего в Челябинской области населения составляли эвакуированные. На Южном Урале ленинградцев встречали эвакуационные пункты, которые размещались, как правило, на вокзалах. Его дежурные вместе с представителями горисполкома занимались регистрацией прибывающих и организацией их питания.

После снятия блокады не все ленинградцы возвратились домой. Многим просто некуда было возвращаться — дома были разрушены, родственники погибли. Для этих людей Южный Урал стал вторым домом, который они со всей присущей жителям города на Неве старательностью благоустраивали.

Восьмого мая 1999 года на проспекте Победы мост через реку Миасс получил название Ленинградского — в память о блокадниках.