В Челябинске презентовали уникального красавца
Общество
Сегодня, 17:01

Новый уникальный трамвай - оранжевый красавец модели 71-415, произведенный на предприятии «УралТрансМаш» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) - был презентован сегодня, 23 декабря, в Челябинске.

Презентация состоялась в трамвайном депо №2 Челябинска. В ней приняли участие вице-губернатор Сергей Шаль и замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Филиппов

Как рассказали в миндортрансе, трамвай может развивать скорость более 90 километров в час. Один низкопольный вагон вмещает 170 пассажиров. Он оснащен камерами видеонаблюдения, USB-разъемами, ТВ-экраном, бесплатным Wi-Fi, рассказали в миндортрансе.

«Мы хотим, чтобы по улицам наших городов ходил новый современный транспорт. Поэтому мы приняли решение протестировать данный вагон на улицах южноуральской столицы», - отметил вице-губернатор Сергей Шаль.

Испытание нового трамвая будут проходить в течение месяца. По результатам пробных поездок будет понятно, насколько этот транспорт удобен для челябинцев и, в том числе, для маломобильных групп населения. Именно мнение горожан будет решающим при принятии решения, будет ли в дальнейшем такие трамваи курсировать по городским магистралям.

Генеральный директор «УралТрансМаш» Дмитрий Семозеров сообщил, что со вторника, 24 декабря, трамвай будет запущен в эксплуатацию без пассажиров, через несколько дней он встанет на линию.

Напомним, трамвай 71-415 - низкопольный четырёхосный вагон европейского уровня. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов.

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