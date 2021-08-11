В Челябинске презентован кампус мирового уровня

В ближайшие годы в Челябинске будет построен современный межуниверситетский кампус мирового уровня, который объединит потенциал крупных региональных университетов. Он разместится на двух площадках.

По предварительным данным, на реализацию проекта будет направлено 9,3 миллиарда рублей. Из них объем предполагаемого софинансирования федерального бюджета - 60%, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал проект кампуса сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.

«Для нас это новый образовательный центр притяжения, образование будущего, новые перспективы развития региона, - отметил Алексей Текслер. – Все наши вузы подписали соглашения о взаимодействии, по сути, уже сейчас формируется единая образовательная среда и пространство. Потому что без коллаборации вузов невозможно говорить о развитии высшей школы в регионе».

Как сообщает пресс-служба правительства области, проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тысяч 100 квадратных метров. Будет создано более 4999 мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Планируется развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину.

Елена Шмелева поддержала региональную инициативу. «Это уникальный проект, он приведет сюда в том числе и большое количество иностранных студентов. Вообще закладывание инфраструктурных лабораторий, как центров коллективного пользования, это основа развития», - уточнила она, добавив, что в кампусе должны иметь возможность заниматься учащиеся колледжей и школ.

Алексей Текслер заверил, что региональные власти поддерживают вовлеченность школьников и учащихся колледжей ко всем процессам образования, начиная со школьной скамьи «Уверен, что наши школьники будут активно заниматься на этих открытых площадках, пользоваться лабораториями и коворкин, и рэнди-подразделениями. Это целая экосреда, которая будет включать в себя работу со школьниками, со студентами, а также повышение квалификации для людей более старшего возраста.».

Ранее губернатор подродно рассказал о проекте президенту Владимиру Путину. «Надеюсь, будет определенная поддержка с учетом тех поручений, которые он дал по итогам нашего общения», - отметил глава региона.

Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета.