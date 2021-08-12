В Челябинске презентуют книгу о южноуральском разведчике Владимире Завершинском

Во дворце пионеров Челябинска на Алом поле завтра,13 августа, пройдет презентация книги Анатолия Шалагина «Владимир Завершинский: человек, гражданин, патриот». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Владимир Иванович Завершинский родился в Чесменском районе Челябинской области. Генерал-полковник 12 лет провел в двух длительных зарубежных командировках. То, чем занимался разведчик, до сих пор неизвестно. Он не обсуждал содержание работы ни с коллегами, ни с друзьями.

Владимир Завершинский был инициатором создания всех томов «Именного справочника казаков Оренбургского казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской Империи».

Автор книги был лично знаком с Владимиром Завершинским. Он пишет о нем не только как о профессионале своего дела, но и раскрывает его внутренний мир, рассказывает об увлечениях генерала, его мировоззрении и очень теплой любви к малой Родине – Южному Уралу.

В книге впервые публикуется семейный фотоархив семьи Завершинских и личные документы генерала. В этом автору оказали помощь его супруга и сын: Лариса Васильевна и Владимир Владимирович.

«Владимира Ивановича я считал своим старшим товарищем, который существенно повлиял на мое мировоззрение и отношение к истории родного края. Он умел любить Родину и призывал всех к этому, не взирая на все проблемы и трудности. Книгу писал в память о нем. Таких многогранных людей, увы, немного. Полагаю, что про таких надо рассказывать. У людей, особенно молодых, должны быть ориентиры», - сказал автор книги Анатолий Шалагин.

Книгу презентуют в 14 часов на площадке экспозиции об истории разведки «Без права на славу – во славу Державы» (третий этаж). Одна из витрин экспозиции полностью посвящена Владимиру Ивановичу, при ее оформлении были использованы личные вещи генерала: увеличительное стекло, очки, личные записи.