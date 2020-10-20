В Челябинске приостановят диспансеризацию ради обзвона отложенных звонков в поликлиниках

В Челябинске растет число звонков на телефоны неотложной помощи и в поликлиники. Принято решение приостановить диспансеризацию для обзвона отложенных вызовов.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 октября.

По словам Ирины Альфредовны, за прошедшие сутки в области было зафиксировано три тысячи 153 звонка на телефоны неотложной помощи, из них на Челябинск приходится почти 75% - две тысячи 330 звонков.

При этом в областном центре за последние сутки возросло число вызовов на неотложную помощь и в поликлиники. «Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы примем решение о приостановке диспансеризации, для того чтобы врачи сели на обзвон тех отложенных вызовов, которые поступают в поликлиники», - рассказала Ирина Гехт.

По ее словам, анализ звонков показывает, что каждый пятый вызов получается снять с помощью обзвона. «То есть мы снимаем те страхи, то напряжение, которые есть у людей, - пояснила Ирина Альфредовна. - Поэтому сейчас готовы переключить часть медицинского персонала, задействованного на диспансеризации, как раз на обзвоны и оказание помощи уже по выходам на участки».