В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы

В Челябинске продлили ограничение движения транспорта по проспекту Победы, в районе дома №396.

Как пояснили в мэрии, продление связано с работами по восстановлению нарушенного благоустройства.

По данному участку проспекта Победы транспорт не сможет передвигаться до восьми часов утра третьего ноября.

Челябинские власти просят водителей быть внимательными при проезде данного участка и ориентироваться на временные знаки.