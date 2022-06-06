06.06.2022
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
06.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня
06.06.2022
Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
06.06.2022
В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
06.06.2022
В Аргаяше задержана сотрудница банка
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
06.06.2022
В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
21.05.2022
В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022