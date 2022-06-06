В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького

В Челябинске в связи с ремонтом участка теплотрассы продлено ограничение движения трамваев на перекрестке Горького и проспекта Победы (ранее сообщалось, что ограничение будет действовать до шестого июня).

Как сообщает сегодня, шестого июня, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на время ограничения движения (ориентировочно до 16-ти часов седьмого июня) трамваи продолжат работать по временным маршрутам: №5 - завод имени Колющенко - Труда - ЧТЗ; №6 - ЧЭМК - проспект Победы - ЧГРЭС.

Пока движение на Горького не откроют, продолжит свою работу на линии трамвай-челнок, который следует по маршруту «Монтажный колледж - Горького - 5-го Декабря».

Об открытии движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.