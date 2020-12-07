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В Челябинске продолжают закрывать клубы из-за нарушений

В Челябинске закрыто еще два развлекательных заведения из-за нарушений санитарных требований в период пандемии. Продолжаются дискотеки и несоблюдение масочного режима. Два клуба закрыты. По 17-ти материалы переданы в суды.

За прошедшую неделю проверки специалистов Роспотребнадзора, полиции и управления торговли выявили ряд нарушений в развлекательных учреждениях Челябинска. Как сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города Олег Извеков, было проверено 56 клубов, кафе и ресторанов.

«Деятельность двух предприятий остановлена. Также составлено пять материалов за несоблюдение санитарного режима. Еще 17 материалов направлены в суд по итогам предыдущих проверок. Кроме того, мы проверили 547 предприятий торговли. Нарушений значительно меньше, чем фиксировалось ранее», - отметил Олег Извеков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в середине октября Наталья Котова предупредила, что магазины, кафе и рестораны, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.