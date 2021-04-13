В Челябинске пройдет косплей-конвент

Участников со всей страны приглашают принять участие в косплей-конвенте, который пройдет в рамках финала чемпионата России по компьютерному спорту 2021. Мероприятие состоится 22-23 мая во Дворце спорта «Юность» в Челябинске.

Косплееры поборются за призовой фонд в 150 тысяч рублей в нескольких номинациях: game-дефиле, дефиле аниме/манга, альтернативное дефиле (персонажи из комиксов, фильмов, сериалов и музыкальных клипов). Среди участников также будут разыграны два специальных приза – за самый технически сложный костюм и самый аккуратный пошив. Зрители смогут увидеть образы участников во время интерлюдий в рамках соревнований.

«Мы приглашаем участников со всей России побороться за призовой фонд и продемонстрировать свои костюмы в трех номинациях. Самое большое количество заявок мы ожидаем от участников из Челябинска и Екатеринбурга. На Южном Урале, по нашим оценкам, косплеем увлечены порядка двух тысяч человек. На протяжении нескольких лет в Челябинске мы проводим молодежный фестиваль, объединяющий людей, увлекающихся этим жанром современного искусства», – рассказал организатор косплей-конвента Игорь Рубцов.

Заявки принимаются до девятого мая 2021 года. Регистрация по ссылке. Участие бесплатное.

Напомним, что чемпионат России по компьютерному спорту пройдет в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка ClashRoyale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL – TheGame.

Справка:

Косплей (костюмированная игра) – это перевоплощение в персонажа компьютерной игры, книги, кино, сериала или мультфильма. Основная цель косплеера — продемонстрировать публике костюм, характер и пластику героя.