В Челябинске пройдет XXI Славянский научный собор

В середине мая в Челябинском государственном институте культуры пройдет Двадцать первый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области и Челябинской митрополии Русской Православной Церкви

Одним из ключевых моментов собора станет Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Русская духовная культура: от традиции к современности», посвященная Дню славянской письменности и культуры, уточнили в министерстве культуры Челябинской области.

Организаторы постарались сделать мероприятие социально-культурно значимым проектом для Южного Урала, актуализирующим духовные ценности русской культуры, русский язык, словесность, в пространство духовных, жизненных интересов жителей Челябинской области.

Для обсуждения на конференции предлагается ряд проблем и вопросов, в числе которых духовное здоровье личности и общества; гражданская идентичность и патриотизм сегодня; русская культура в искусстве театра, балета, кино; русская культура в современных визуальных и пластических искусствах; церковное искусство, каллиграфический дизайн.

Также в программе Собора запланировано проведение Духовных чтений «Архиерей Южного Урала: Строитель. Учитель. Молитвенник», посвященных 85-летию со дня рождения митрополита Челябинского и Златоустовского Иова (Тывонюка).

Кроме того, в рамках научного форума «Славянский научный собор. Урал. Православие. Культура» состоится Всероссийский конкурс традиционного изобразительного искусства «Изограф».

Материалы конференции будут изданы в сборнике в электронном и печатном виде.