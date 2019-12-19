В Челябинске работает заместитель министра МЧС России

В Челябинскую область с двухдневным рабочим визитом прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов. Одним из основных мероприятий работы на Южном Урале станут межрегиональный сбор по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС, открытие новейшего пожарно-спасательного подразделения, а также вручение челябинским огнеборцам сертификатов на современную пожарную спецтехнику.

В первый день визита Илья Денисов посетил главное управление МЧС России по Челябинской области. Он проинспектировал Центр управления в кризисных ситуациях, посетил одно из самых оснащенных подразделений региона – 1-ю пожарно-спасательную часть по охране Советского района южноуральской столицы, а также стал гостем одной из старейших в нашей стране пожарно-технической выставки.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области, Денисов также посетил подразделение противопожарной службы Челябинской области. 112-я часть расположена в посёлке Полетаево Сосновского района и уникальна тем, что была построена по принципу быстровозводимых конструкций, с учётом самых современных требований и служебных норм.

Сегодня, 19 декабря, под руководством заместителя министра в Челябинске пройдет межрегиональный сбор по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ Уральского федерального округа. В нем примут участие начальники главных управлений МЧС России, руководители органов исполнительной власти субъектов УрФО и представители взаимодействующих структур межрегионального уровня.

По окончании сбора Илья Денисов вместе с главой региона Алексеем Текслером примет участие в открытии новейшего пожарно-спасательного подразделения и вручит челябинским огнеборцам сертификаты на современную пожарную спецтехнику.

Фото: МЧС по Челябинской области