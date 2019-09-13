В Челябинске расскажут о связи императора Александра II с Южным Уралом

В Челябинске сегодня, 13-го сентября, в 14 часов состоится презентация сборника документов «Император Александр II и Южный Урал». Событие приурочено ко Дню города.

Новая книга расскажет о связи царя-освободителя с Челябинской областью, о процессе реализации Великих реформ и других преобразований в его царствование.

Интересно, что несмотря на обилие публикаций и исследований, фигура Александра Второго и его политика ранее не становились предметом отдельного исследования на Южном Урале. Между тем, император оставил свой заметный след в истории региона.

В первую часть вошли документы о подарках, подготовленных златоустовскими мастерами для цесаревича Александра Николаевича: технического кабинета, древнего вооружения, разнообразного украшенного холодного оружия.

В книге представлена история путешествия цесаревича по Южному Уралу в 1837-м году. Впервые в истории России будущий император так подробно обозревал просторы государства, во главе которого ему предстояло встать. В книге опубликованы документы о подготовке к высочайшему визиту в Челябинске, Кыштымском и Златоустовском заводах, инструкции Николая I и местных властей, переписка Николая I с наследником, а также дневниковые записи цесаревича и членов его свиты.

Третья часть сборника посвящена периоду правления Александра II. Здесь, исходя из имеющихся документов, отражены основные преобразования, коснувшиеся Южного Урала: проведение десятой народной переписи; разделение Оренбургской губернии на Уфимскую и Оренбургскую, образование одноименных епархий; упразднение Оренбургского таможенного округа. Также документы раскрывают практику реализации Великих реформ: крестьянской, земской, городского самоуправления, судебной, образования.

Убийство императора в 1881-м году вызвало широкий общественный резонанс и породило разнообразные формы увековечения памяти монарха. В четвертой части издания собраны документы, освещающие историю строительства памятников, часовен, церквей в честь Александра II и Великих реформ в Златоусте, Миасском заводе, Троицке, Челябинске и других населенных пунктах Южного Урала.

В книге опубликовано 19 рисунков поэта Василия Жуковского, который был наставником цесаревича и путешествовал с ним в 1837-м году по России. Рисунки для публикации предоставлены Государственным Русским музеем.

Всего из десяти федеральных и региональных архивов в сборник вошло 328 документов. Работа над сборником началась в начале 2018-го года - тогда была сформирована редакционная коллегия, в которую вошли сотрудники областного архива, а также историки, специализирующиеся на истории XIX века, сотрудники челябинских вузов.

Книга издана при финансовой поддержке Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Объединенном государственном архиве Челябинской области, где и состоится сегодняшняя презентация (Свердловский проспект, 30-А).