В Челябинске растет число заболевших гриппом и пневмонией

В Челябинске за прошедшую неделю отмечен прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем возрастным группам. Также выросло число заболевших внебольничной пневмонией.

Об этом на заседании оперативного штаба по координации проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Челябинске заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева.

В настоящее время ситуация в городе оценивается как неэпидемическая. Пророст заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю составил 23%, эпидемический порог превышен на 7%.

Среди детей с 3 до 6 лет число заболевших увеличилось на 8%, среди детей школьного возраста – на 24,5%, среди взрослого населения - на 32%. Чаще всего из вирусов гриппа выявляется грипп группы В. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями за неделю вырос на 7% по Челябинску.