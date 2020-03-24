В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
В Челябинск выявлено еще два случая заражения коронавирусом. Положительные анализы пришли у мужчины, который недавно вернулся из Великобритании, и женщины, приехавшей из Чехии. Для подтверждения диагноза они отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирск.
Как пояснила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, оба заболевших с первого дня находились на самоизоляции, контактных лиц у них нет. В семье мужчины супруга не работает, ребенок не посещал детский сад. В семье женщины муж находился это время на больничном.
Как уже сообщало агентство в Челябинской области выявлено уже семь случаев заболевания коронавирусом. В Миассе диагноз у мужчины уже подвержден. Вчера в Челябинске у четырех жителей предварительные анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. Пока окончательные результаты из новосибиирской лаборатории не пришли.
Стоит отметить, что все случаи заболевания коронавирусом в регионе завозные. Все пациенты переносят болезнь в легкой форме.