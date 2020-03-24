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В Челябинске растет число заболевших коронавирусом

Общество
Сегодня, 10:03
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинск выявлено еще два случая заражения коронавирусом. Положительные анализы пришли у мужчины, который недавно вернулся из Великобритании, и женщины, приехавшей из Чехии. Для подтверждения диагноза они отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирск.
Как пояснила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, оба заболевших с первого дня находились на самоизоляции, контактных лиц у них нет. В семье мужчины супруга не работает, ребенок не посещал детский сад. В семье женщины муж находился это время на больничном.
Как уже сообщало агентство в Челябинской области выявлено уже семь случаев заболевания коронавирусом. В Миассе диагноз у мужчины уже подвержден. Вчера в Челябинске у четырех жителей предварительные анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. Пока окончательные результаты из новосибиирской лаборатории не пришли.
Стоит отметить, что все случаи заболевания коронавирусом в регионе завозные. Все пациенты переносят болезнь в легкой форме.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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