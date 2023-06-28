В Челябинске ремонт улицы Рождественского выполнен на 88 процентов

В Челябинске работы на двух важнейших дорожных объектах - улице Рождественского и дороге 13-А - ведутся с опережением графика.

Как рассказал сегодня, 28 июня, председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников, на улице Рождественского, которая связывает Ленинский район с центральной частью города, ремонт завершен на 88 процентов.

Практически полностью уложено асфальтобетонное покрытие, произведена замена бордюрного камня, осталось только доделать тротуары, придорожные газоны и нанести разметку. Впервые на этой дороге будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Подрядчик выстроил работу так, что почти не доставлял неудобств автовладельцам, выполняя ремонт преимущественно в ночное время.

«Очень много нареканий было от жителей города по этой дороге, особенно по участку под железнодорожными мостами. Проведен огромный объем работы, который включал в себя замену пучинистого грунта, теперь дорога прослужит много лет. Кроме того, даже сейчас мы уже видим, что несмотря на увеличение трафика, стало гораздо меньше заторовых ситуаций», - отметил Николай Кожевников.

Дорога 13-А соединяет поселок Новосинеглазово и несколько СНТ с основными трассами, ведущими в город. Ремонт здесь не выполнялся около двух десятилетий. За неделю работы подрядчик уже выполнил 25 процентов от запланированного контрактом объема. Здесь уже укладывается асфальтобетонная смесь, в общей сложности отремонтируют более 43 тысяч квадратных метров покрытия. Работы рассчитаны до 20 августа, но будут завершены до конца июля.

«Все эти объекты являются составной частью нашего регионального проекта «Дорожный рывок», в рамках которого в этом сезоне мы отремонтируем в Челябинске около 850 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также сейчас идут работы на 19 объектах улично-дорожной сети города, несколько из них в июле готовятся к сдаче», - рассказал Николай Кожевников.