В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда

В Челябинске начался ремонт часов на здании Арбитражного суда по адресу: улица Воровского, 2.

Как сообщил сегодня, пятого июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, ремонт фасадных часов планируется завершить к десятому сентября.

По его словам, работы проводятся в рамках национального проекта «Культура», реализация которого, уточнил Авдеев, ведется в столице Южного Урала по намеченному плану.