05.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида
05.07.2021
В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций
05.07.2021
В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия
05.07.2021
В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда
05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда
24.06.2021
Уплотненной застройки возле ЧелГУ не будет
24.06.2021
Арбитражный суд Москвы подтвердил факт картельного сговора между «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК»
14.05.2021
Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
28.08.2020
Спортшкола имени Ишмуратовой подала три иска к застройщику биатлонного центра в Златоусте
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021