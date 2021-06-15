В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим

В Челябинске с сегодняшнего дня, 15-го июня, введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение вечером понедельника подписала глава города Наталья Котова.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, на период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ.

Главам районов поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгораний, а также принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий внутригородских районов.

Также необходимо проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

Руководителям предприятий, организаций, садовых товариществ рекомендовано также принять дополнительные противопожарные меры, организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигания пуха и пала сухой травы.

Для осуществления общего мониторинга обстановки усилена служба ЕДДС-112.