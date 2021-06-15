16.06.2021
Челябинские дорожники присматриваются к смоленской снегоуборочной технике
15.06.2021
В челябинском городском бору из-за поджога тополиного пуха случился пожар
15.06.2021
В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим
15.06.2021
Алексей Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ
15.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
15.06.2021
ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями
В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021