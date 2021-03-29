В Челябинске с первого мая начнут работу 13 садовых маршрутов

В Челябинске с первого мая начнут работу 13 садовых маршрутов.

Об этом сегодня, 29-го марта, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, для садоводов разработаны 12 автобусных и один троллейбусный маршрут, которые будут работать в столице Южного Урала в период с первого мая по 15-е октября текущего года.