В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов

В Челябинске с первого мая начинают работу 12 садовых маршрутов: 11 автобусных и один троллейбусный (№21 ЖД Вокзал - ТЭЦ3).

Как и в прошлом году, на садовые маршруты выходят в основном автобусы большого класса, все их передвижения и соблюдение расписания отслеживаются в системе ГЛОНАСС.

Информация о расписании движения можно смотреть на сайте.

Как подчеркнули в пресс-службе городской мэрии, стоимость проезда осталась прежней - 23 рубля.

Также садоводы могут совершать поездки по единой транспортной карте с пересадочным билетом стоимостью 25 рублей и по единому проездному билету (с первого апреля текущего года на два вида транспорта - 1100 рублей, на три вида - 1400 рублей).