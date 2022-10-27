27.10.2022
Южноуральцам рассказали о трендах в соцсетях
27.10.2022
Бывшего директора МКУ «Городская среда» выпустили из СИЗО
27.10.2022
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на «убитый» двор, власти посоветовали им проявить инициативу
27.10.2022
Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей
27.10.2022
В Магнитогорске силовики задержали афериста из Новосибирска
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать районные отделы ЗАГС
30.09.2022
ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы
02.06.2022
Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске
04.04.2022
Снова Артем и София: в Челябинской области назвали самые популярные имена 2022-го года
04.04.2022
В Челябинской области на Красную горку мечтают пожениться 339 пар
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022