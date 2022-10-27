В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать районные отделы ЗАГС

В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать все семь районных отделов ЗАГС. Сокращению подлежат 63 человека, которые покинут занимаемые должности в декабре текущего года.

Без работы сотрудники отделов не останутся – с нового года они будут трудиться в новой структуре администрации города - управлении ЗАГС. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил заместитель главы Челябинска, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов.

Он сообщил, что на основании решения челябинской городской думы от 27 сентября текущего года с первого января 2023 года отделы ЗАГС администрации Челябинска будут реорганизованы путем создания при мэрии управления ЗАГС.

«В рамках действующего законодательства в орган службы занятости была направлена информация о сокращении 63-х работников отделов ЗАГС, которые с первого января 2023 года будут переведены в управление ЗАГС администрации Челябинска», - сообщил Валерий Смирнов.

Отметим, по данным главного управления по труду и занятости Челябинской области, на момент принятия решения о предстоящем высвобождении работников администрации Челябинска численность сотрудников мэрии (без совместителей) составляла 413 человек (данные на 17-е октября текущего года).