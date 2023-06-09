В Челябинске школьники могут стать главой города

В Челябинске стартовал проект «Юный глава», в котором школьники смогут проявить лидерские способности, научиться эффективно работать в команде, а также смогут включиться в разработку и реализацию своих инициатив, сообщает минобрнауки региона.

Конкурс проводится в рамках двух направлений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»: Образование и знания «Учись и Познавай», Дипломатия и международные отношения «Умей дружить».

На протяжении пяти этапов проекта каждый участник сможет представить свои достижения, пройти индивидуальные собеседования, а также создать командный социально значимый проект и реализовать его.

В 2022 году за звание «Юный Глава» боролись пятнадцать обучающихся, лидеров ученического актива образовательных организаций города Челябинска. Все они не только прошли различные конкурсные испытания, но и разработали свои социально значимые проекты. Команда победителей выбрала своим приоритетным направлением патриотическое воспитание и формирование позитивного отношения молодого поколения к своей малой Родине.

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций и студенты первого курса образовательных организаций профессионального образования города Челябинска. Заявку можно подать на сайте будьвдвижении.рф до 12 июня 2023 года.

Победители Конкурса совместно со своей командой в течение 2024 года будут реализовывать программу деятельности и войдут в Совет обучающихся-участников местных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в городе Челябинске.