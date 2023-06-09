09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
09.06.2023
В Златоусте на заводе произошел взрыв
09.06.2023
В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции
В Челябинске школьники могут стать главой города
07.06.2023
СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Жителям аварийного дома на Батумской было предложено маневренное жилье»
15.05.2023
Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023