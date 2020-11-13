В Челябинске скончалось два пациента, эвакуированных после ЧП из горбольницы № 2

В Челябинске скончалось два пациента с коронавирусной инфекцией, которые 31 октября были эвакуированы из горбольницы № 2 после взрыва кислородной станции. Всего было переведено в другие ковидные больницы более 150 пациентов.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили на брифинге первый вице-губернатор области Ирина Гехт и первый замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.

Скончались два пациента, у которых была зафиксирована отрицательная динамика течения заболевания. Умер мужчина, которого в тяжелом состоянии перевели в областную клиническую больницу № 3, и женщина, у которой было злокачественное заболевание.

«Большая часть эвакуированных пациентов выписывается», - уточнила Виктория Сахарова. Это пациенты в состоянии средней степени тяжести.

«В тяжелом состоянии осталось шесть человек, в средней степени - 16. На ИВЛ никого нет. На неинвазивной вентиляции находятся шесть пациентов, 46 человек переведены на базы долечивания. Еще 68 человек выписаны», - рассказала Сахарова.

Напомним, взрыв на кислородной станции около горбольницы №2 Челябинска произошел 31 октября. Был эвакуировано более 150 пациентов, проходящих лечение в больнице на момент ЧП. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СКР. В городе был объявлен режим ЧС для пострадавших объектов.

В медицинском учреждении и в пострадавшем доме, который находится неподалеку, продолжаются ремонтные работы.