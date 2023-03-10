В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона

В Челябинске завтра, 11 марта, в ДК Колющенко состоится третья игра Школьной лиги КВН.

Праздник юмора и смеха начнется в 15 часов. Как отмечают в мэрии, в третьей игре примут участие 12 команд со всей области: «Компот» и «Кипиш» из школы №155, «Новая сборная» из гимназии №48, «Маленько» из Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей, «Т-86» из школы №86, «Клюв» и «Девчонки, поймут» из Новосинеглазово, «Уральская юмористическая школа 13» и «Остановка центр» из Миасса, «Притяжение» из Магнитогорска, «Нескучный дом» из Карабаша, «Лига Адреналина» из Усть-Катава и «Спарта» из Верхнего Уфалея.

Несмотря на то, что по итогам первых двух игр разброс баллов между командами ощутимый, в третьей игре им предстоит блеснуть сразу в трех конкурсах («Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальный номер»), что может кардинально изменить турнирную таблицу.

Оценивать выступления команд и определять финалистов сезона будут опытные КВНщики города, участники телевизионных лиг КВН.

Пять команд, что наберут наибольшее количество баллов за три игры, пройдут в финал сезона 2022-2023.

На протяжении всего КВНовского года со школьниками работает редактор лиги – Алексей Тутаев. Он помогает ребятам выстраивать ход выступления, подсказывает, что убрать или добавить, чтобы оно стало еще смешнее и ярче.

За новостями челябинского движения КВН можно следить в официальной группе Центральной Уральской лиги в Вконтакте или в Телеграм-канале.

Организатором игр лиги выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке администрации и управления по делам молодежи Челябинска.