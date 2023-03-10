10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасные каникулы»
10.03.2023
Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
10.03.2023
В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками
10.03.2023
В Верхнем Уфалее перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
10.03.2023
Челябинка сбывала героин и склонила к употреблению «дури» свою мать
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
02.03.2023
«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене
24.01.2023
Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН
23.12.2022
Челябинцы стали чемпионами Первой лиги КВН
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023