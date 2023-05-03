В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов

В Челябинске готовится к открытию, которое запланировано на 19 мая, музей мотоциклов.

Как рассказала в своем телеграм-канале мэр Наталья Котова, это уникальная частная экспозиция, собранная одним человеком.

По словам градоначальницы, коллекция насчитывает несколько сотен экспонатов. Все выставленные образцы - на ходу. Восстановлением техники занимаются здесь же, в мастерских.

«Этот музей может и должен использоваться в образовательных целях. Сегодня побывала в нем с воспитанниками муниципальной школы по автомотоспорту, но уверена, что здесь будет интересно побывать челябинцам всех возрастов», - отметила Наталья Котова.

Глава города выразила благодарность создателю музея - энтузиасту Николаю Авдееву за то, что на карте Челябинска появилось еще одно интересное место.

«Дом» мотоциклов находится на Линейной, 86.